Названы самые богатые российские чиновники

Самые высокие доходы за 2019 год среди членов Совфеда получил Валерий Пономарев — 2 млрд 767 млн 501 тыс. рублей. Годом ранее он заработал 2,3 млрд рублей.
В своей декларации Пономарев указал три квартиры площадью до 200 квадратов, три нежилых помещения, два Bentley, один Ferrari и ГАЗ-21. На втором месте оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев. Его доход за прошлый год составил 2,35 миллиарда рублей. На третьей позиции депутат Госдумы и заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Леонид Симановский. Он задекларировал 1,165 млрд рублей.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин за прошлый год год заработал 9 млн 726 тыс. 595 рублей. Глава государства задекларировал две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж и машиноместо, автомобили ГАЗ М-21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф».
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