15 августа 2020

Названы самые богатые российские чиновники

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Пономарев в 2019 году заработал 2,7 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Самые высокие доходы за 2019 год среди членов Совфеда получил Валерий Пономарев — 2 млрд 767 млн 501 тыс. рублей. Годом ранее он заработал 2,3 млрд рублей.

В своей декларации Пономарев указал три квартиры площадью до 200 квадратов, три нежилых помещения, два Bentley, один Ferrari и ГАЗ-21. На втором месте оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев. Его доход за прошлый год составил 2,35 миллиарда рублей. На третьей позиции депутат Госдумы и заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Леонид Симановский. Он задекларировал 1,165 млрд рублей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин за прошлый год год заработал 9 млн 726 тыс. 595 рублей. Глава государства задекларировал две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж и машиноместо, автомобили ГАЗ М-21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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