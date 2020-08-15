15 августа 2020

Жириновский посоветовал Лукашенко обратиться за помощью к России

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Лукашенко необходимо задействовать все договоры с РФ и активизировать спецслужбы, считает Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно обратиться за помощью к России. Об этом во время разговора с Владимиром Соловьевым заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Остался один путь из этого кризиса, из этого тупика, — это обратиться за помощью к России», — сказал Жириновский. По его мнению, Лукашенко также необходимо задействовать все договоры с РФ, активизировать спецслужбы и оперативно принимать решения. Лидер ЛДПР считает, что текущие события в стране являются следствием свержения царя и революции 1917 года.

Ранее Жириновский сравнил Лукашенко с невестой на выданье. «Его сейчас можно сравнить с невестой на выданье. Она хочет и с Россией, и с Польшей, и с Евросоюзом, и с США. Но, увы, эта невеста уже давно не девственница», — сказал лидер ЛДПР, отметив, что другие страны уже не рассматривают Беларусь как партнера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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