Жириновский посоветовал Лукашенко обратиться за помощью к России

Президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно обратиться за помощью к России. Об этом во время разговора с Владимиром Соловьевым заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Остался один путь из этого кризиса, из этого тупика, — это обратиться за помощью к России», — сказал Жириновский. По его мнению, Лукашенко также необходимо задействовать все договоры с РФ, активизировать спецслужбы и оперативно принимать решения. Лидер ЛДПР считает, что текущие события в стране являются следствием свержения царя и революции 1917 года.
Ранее Жириновский сравнил Лукашенко с невестой на выданье. «Его сейчас можно сравнить с невестой на выданье. Она хочет и с Россией, и с Польшей, и с Евросоюзом, и с США. Но, увы, эта невеста уже давно не девственница», — сказал лидер ЛДПР, отметив, что другие страны уже не рассматривают Беларусь как партнера.
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