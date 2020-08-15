Telegram провел среди белорусов опрос о президентских выборах

Telegram создал официальный канал компании под названием «Telegram Беларусь», в котором устроил «выборы» для граждан республики. Пользователям предложили ответить на вопрос: «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?».
Согласно результатам опроса, за Светлану Тихановскую проголосовали 54% пользователей, за действующего президента Александра Лукашенко — всего 2%. Еще 7% респондентов сообщили, что не ходили на избирательные участки, 3% — проголосовали против всех. В опросе приняли участие свыше 900 тысяч человек.
Ранее стало известно, что в Беларуси уже несколько предприятий начали забастовки. Работники БелАЗа даже потребовали объявить общенациональную забастовку. Протестующие возмущены результатами прошедших 9 августа выборов, на которых победил Александр Лукашенко. У действующего президента 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала всего 10%.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.