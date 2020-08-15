Виталий Калугин рекомендует хранить сбережения в долларах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне сообщений о возможной девальвации рубля россиянам стоит задуматься о валютных сбережениях, заявил URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По его мнению, в долгосрочной перспективе российская валюта слишком слаба.

«В долгосрочных условиях рубль все равно фундаментально слаб. Когда у вас есть наличная валюта или валюта в банке, вы, как говорится, у Христа за пазухой. То, что по таким сбережениям не прилетает дохода, это меньшее зло, чем если бы вы хранили деньги в рублях», — считает Калугин. Он советует хранить деньги в долларах, так как экономика США гораздо более устойчивая, чем экономика еврозоны. По его словам, нужно покупать доллар при приближении к 71 рублю. И делать это частями, примерно по 100 долларов в неделю.

Согласно прогнозу эксперта, к концу года девальвация рубля может составить около 2%. Он также обратил внимание на то, что дефицит бюджета, который увеличился за счет господдержки в июле, перестанет расти в связи с подорожанием нефти. При стоимости нефти 45 долларов за баррель девальвация маловероятна, как утверждает собеседник агентства, а вот если цены вновь упадут до мартовских значений ниже 20 долларов, девальвация все же произойдет.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что в России может произойти девальвация рубля. По его словам, это связано с дефицитом бюджета, который к концу года, по разным оценкам, ожидается в размере от 3 трлн до 5 трлн рублей. Однако другой экономист Никита Масленников уверен, что масштабных оснований для девальвации рубля нет, пишет агентство Nation News.

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