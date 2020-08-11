Экономист предупредил о скорой девальвации рубля

Двукратной или трехкратной девальвации в России не ожидается, считает экономист Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России может произойти девальвация рубля из-за бюджетного дефицита, который к концу года, по разным оценкам, ожидается в размере от 3 трлн до 5 трлн рублей. Так считает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

«С момента трехкратной девальвации рубля в 1998 году наши власти стремятся избегать повторения подобного сценария. Но проблема в том, что правительству предстоит латать бюджетный дефицит, который к концу года, по разным оценкам, ожидается в размере от 3 трлн до 5 трлн рублей. И я подозреваю, что эту дыру будут покрывать за счет девальвации рубля», — цитирует Гринберга «Московский комсомолец».

По его словам, на данный момент существует две группы факторов, которые влияют на состояние рубля в России. Он разделил их на краткосрочные и долгосрочные. К первым относятся, например, действия иностранных инвесторов или пандемия коронавируса. Санкции США в отношении российской валюты, по его словам, относятся к долгосрочным факторам.

При этом Гринберг заявил, что двукратной или трехкратной девальвации в России не ожидается. Это связано с тем, что государство обладает мощными валютными резервами, а также средствами из Фонда национального благосостояния. На сегодняшний день темпы восстановления отечественной экономики действительно снижаются, но экспортные товары, такие как газ и нефть, по-прежнему будут пользоваться спросом, сказал специалист.

Ранее глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выдвинул идею о деноминации российской валюты в 100 раз. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече в Совете Федерации опровергла заявления о возможной деноминации рубля. А Глава ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул мнение, что рубль обретет вес, если провести деноминацию.

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