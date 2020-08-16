Александр Лукашенко не выработал собственную технологию подавления протестов Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко испробовал различные методы подавления протестов в стране. В разговоре с URA.RU генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков выразил мнение, что глава республики может смягчить свое отношение к протестующим.

«Сейчас [Лукашенко] по российской методичке работает, то есть „агрессия Запада“, „Навальный“. Еще два дня назад работал по китайской методичке: давайте всех дубинками, выбьем из всех душу, подавим. Может, через день будет работать по европейской методичке: будет дарить цветы», — рассказал собеседник агентства.

По словам Гращенкова, несмотря на то что Лукашенко попробовал несколько вариантов подавления протестов, он так и не выработал собственный метод, который мог бы ему помочь. «Сплошные методички, а собственной технологии нет. Лукашенко не был к этому готов. Не хочет до конца поверить в происходящее, что вот меня никто не любит», — объяснил политолог.

Гращенков выразил уверенность, что, если Лукашенко будет понимать, что проигрывает, он сбежит. «В случае проигрыша, думаю вряд ли, что Лукашенко выйдет на центральную площадь, пожмет руку и так далее. Нет, конечно. Любой тоталитарный лидер сбегает», — отметил генеральный директор Центра развития региональной политики.

Белоруссия может повторить судьбу Венесуэлы, где законно правит Николас Мадуро, но западные страны признали новым главой южноамериканского государства лидера оппозиции Хуана Гуаидо, размышляет Гращенков. «Сказать, что Мадуро все еще является законным президентом? Не является, но как-то существует в системе. Сможет ли Лукашенко все это время существовать? Возможно, сможет. Все будет зависеть от улицы и перейдет ли на сторону улицы армия», — заключил политолог.

С 9 августа после президентских выборов в стране начались массовые протесты по всей стране. Лукашенко считает, что протестные акции были организованы из-за рубежа . По его словам, на митинги в первых рядах идут люди с криминальным прошлым. Сегодня в Минске пройдет митинг в поддержку действующего главы государства, а два часа спустя выйдут его противники.

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