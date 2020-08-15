Акции сторонников и оппозиции Александра Лукашенко пройдут на одной площади в Минске Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии восьмой день подряд продолжаются протесты. Неделю назад люди вышли на улицу, когда стали известны результаты президентских выборов. Победителем был объявлен действующий глава республики Александр Лукашенко. Сегодня, 16 августа, в Минске в 12:00 по местному времени (14:00 по уральскому), впервые пройдет митинг в поддержку Лукашенко на площади Независимости. И они могут встретиться протестующими, так как у оппозиции в 14:00 (16:00) запланирован марш на той же площади.

Лукашенко ждет помощи от России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой для обсуждения стали протесты и забастовки несогласных с результатами президентских выборов по все республике. По мнению Лукашенко, подобные акции могут угрожать и России.

После разговора с Путиным, Лукашенко созвал совещание в центре стратегического управления белорусского Минобороны. Он объявил, что Москва пообещала ему обеспечить безопасность республики при первом же запросе. Но белорусский политолог Валерий Карбалевич предполагает, что Кремль может, как помочь Лукашенко, так и пожертвовать им. Bloomberg, ссылаясь на источники, пишет, что люди из окружения главы республики уже расспрашивали российских чиновников о возможности побега Лукашенко в Россию.

На границе РФ и Белоруссии россиян выпускают в республику только к родственникам, на работу, учебу или на лечение. При этом необходимо представить все документы и квитанции об оплате, иначе с автобусов снимают, а автомобили разворачивают. В то же время белорусов выпускают из России свободно. Прохождение границы занимает 4 часа, передает telegram-канал РИА «Новости».

Оппозиция наносит ответный удар

Белорусская оппозиция дала последний шанс руководству страны перейти на их сторону. Точкой невозврата для властей станет марш «За свободу», который пройдет в Минске в 14:00 (16:00 по уральскому времени). Протестующие потребовали освободить политзаключенных, ухода Лукашенко с поста главы республики и проведения суда над «виновными в убийствах и пытках».

На сторону протестующих уже перешел посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. Он поддержал людей, которые выходят на акции протеста по всей стране. По его словам, руководству республики следует учитывать позиции всех слоев общества и представителей различных политических сил.

Местные журналисты государственной «Белтелерадиокомпании» (БТ) грозятся с понедельника показывать «честные новости». Telegram-канал NЕХТА Live также публиковал заявление операторов БТ с требованием назначить перевыборы президента, иначе они объявят забастовку. Кстати, создателя популярного протестного медиа NEXTA Live Степана Путило объявили в розыск в России.

Реакция на протесты в России и в мире

15 августа в Москве у здания посольства Белоруссии прошла очередная акция протеста. Она оказалась самой долгой со дня президентских выборов — более 12 часов. Количество участвующих доходило до 400 человек. Люди стояли живой цепью и держали длинную белую ленту, скандируя лозунги.

Также в Москве, на матче второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги ЦСКА — «Тамбов», за кричалки про Белорусию были задержаны около 15 болельщиков армейской команды. По словам адвоката Леонида Соловьева, причиной задержания стали кричалки «Жыве Беларусь», которые фанаты ЦСКА скандировали после того, как белорусский нападающий армейцев Илья Шкурин забил гол. Фанатам грозит денежный штраф и запрет посещения стадиона.

В Великобритании активисты потребовали ввести санкции против Лукашенко. Демонстранты собирались у здания МИД страны и резиденции премьер-министра в Лондоне.

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