В монастыре Сергия отреагировали на отлучение от Церкви

Сторонник Сергия назвал митрополита Кирилла еретиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Представитель лишенного сана монаха Сергия (Романова) Всеволод Могучев раскритиковал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Так в беседе с URA.RU он отреагировал на решение владыки отлучить от Церкви опального отца Сергия и его сторонников.

Митрополит Кирилл назвал сторонников монаха Сергия раскольниками и отлучил их от церкви. Обращение священнослужителя опубликовано на сайте Екатеринбургской епархии. Кирилл предупредил — каждый должен был определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. Вернуться в лоно Церкви сторонники опального монаха смогут, если открыто отвергнут прежнее свое заблуждение.

«Я не понимаю, как человек [митрополит Кирилл], который, по моему мнению, уже давно отошел от Бога и является еретиком, может отлучать православных людей от Русской православной церкви», — прокомментировал решение митрополита Могучев. Представитель Сергия признался, что он не вчитывался в заявление, потому что ему неинтересны высказывания митрополита.

Ранее церковный суд лишил Сергия сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. В РПЦ считают, что монах незаконно удерживает Среднеуральский женский монастырь (официально его настоятельницей является сбежавшая оттуда игуменья Варвара). В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь, пишет агентство Nation News. В числе сторонников Сергия артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, хоккеист Павел Дацюк и отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, передает «Национальная служба новостей».