15 августа 2020
14 августа 2020

В монастыре Сергия отреагировали на отлучение от Церкви

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Сторонник Сергия назвал митрополита Кирилла еретиком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Представитель лишенного сана монаха Сергия (Романова) Всеволод Могучев раскритиковал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Так в беседе с URA.RU он отреагировал на решение владыки отлучить от Церкви опального отца Сергия и его сторонников.

Митрополит Кирилл назвал сторонников монаха Сергия раскольниками и отлучил их от церкви. Обращение священнослужителя опубликовано на сайте Екатеринбургской епархии. Кирилл предупредил — каждый должен был определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия. Вернуться в лоно Церкви сторонники опального монаха смогут, если открыто отвергнут прежнее свое заблуждение.

«Я не понимаю, как человек [митрополит Кирилл], который, по моему мнению, уже давно отошел от Бога и является еретиком, может отлучать православных людей от Русской православной церкви», — прокомментировал решение митрополита Могучев. Представитель Сергия признался, что он не вчитывался в заявление, потому что ему неинтересны высказывания митрополита.

Ранее церковный суд лишил Сергия сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. В РПЦ считают, что монах незаконно удерживает Среднеуральский женский монастырь (официально его настоятельницей является сбежавшая оттуда игуменья Варвара). В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь, пишет агентство Nation News. В числе сторонников Сергия артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов, хоккеист Павел Дацюк и отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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