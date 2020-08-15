15 августа 2020

Митрополит Кирилл отлучил сторонников Сергия от Церкви. Он назвал их раскольниками и предателями

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, православие, христианство, схиигумен сергий
У них есть шанс вернуться в лоно Церкви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал сторонников лишенного сана монаха Сергия (Романова) раскольниками и отлучил их от Церкви. Об этом говорится в обращении священнослужителя, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии.

Он напомнил, что лишенный сана священник, который продолжает служить, отлучается от Церкви и больше никогда не сможет вернуться к служению. «Отлучают себя от общения церковного и те, кто участвует в этих самовольных и кощунственных „богослужениях“. Прошло достаточно времени, чтобы каждому определиться, что для него важней: Христова Церковь или обаяние личности бывшего схиигумена Сергия», — предупредил митрополит Кирилл.

Участники богослужений, проводимых схимонахом Сергием или примкнувшими к нему священниками, по словам екатеринбургского митрополита, предали Церковь, «осквернили себя участием в расколе и не могут быть допущены к таинствам и обрядам». Однако у сторонников опального Сергия есть шанс вернуться в лоно Церкви, если они открыто отвергнут прежнее свое заблуждение. От них требуется письменное прошение с покаянием и обещанием больше не общаться с раскольниками.

Ранее церковный суд лишил Сергия сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. В РПЦ считают, что монах незаконно удерживает Среднеуральский женский монастырь (официально его настоятельницей является сбежавшая оттуда игуменья Варвара). Всего монастырь покинули около 40 человек. В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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