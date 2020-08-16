Белорусский лидер заявил, что протестующими управляет кукловод из-за границы Фото: официальное интернет-представительство президента России

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Перевыборы президента Белоруссии станут началом конца для республики. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил во время провластного митинга на площади Независимости в Минске.

«Я здесь стою не потому, что крепко держусь за власть — я отдал родине лучшие годы. Загубите меня — это будет начало вашего конца», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. Он заявил, что провести перевыборы президента требуют за границей. Но республика погибнет, если пойдет на это, уверен Лукашенко.

Он призвал всех граждан «думать своей головой», чтобы защитить страну. «Нам предлагают солдат НАТО: чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Если кто-то это хочет — без меня», — добавил белорусский лидер. По его мнению, протестующими гражданами республики управляют кукловоды, которые не «дадут спокойной жизни». Но, как заверяет Лукашенко, он никогда не предавал и не предаст республику.

Президент также ответил на обвинения в нарушении легитимности президентских выборов. Он сказал, что «не может быть больше 80% фальсификации». Лукашенко напомнил, как предупреждал о том, что выборы будут интересными, а после выборов будет еще интереснее.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, передает агентство Nation News. Во время митингов задержаны тысячи человек, есть пострадавшие среди протестующих и силовиков. Сложившуюся ситуацию Лукашенко обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, передают «Невские новости». В Кремле пообещали оказать поддержку Белоруссии, если потребуется.

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