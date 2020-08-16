Обвиненного в растратах курганского мэра оставили на свободе

Оксану Чуйкову задержали на прошлой неделе Фото: Илья Московец © URA.RU

Щучанский районный суд отказался арестовывать исполняющую обязанности главы города Щучье Курганской области Оксану Чуйкову. Мера пресечения для нее не определена, рассказал URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

«Следствие вышло с ходатайством о заключении Чуйковой под стражу. Сегодня суд отказал в аресте, другая мера пресечения не избрана», — заявил инсайдер. Он пояснил, что теперь Чуйкову должны отпустить на свободу, следствие может самостоятельно установить для нее меру пресечения в виде подписки о невыезде или обязательства о явке. В Щучанском районном суде и в региональном следственном управлении СК России не стали комментировать URA.RU эту информацию.

О задержании Чуйковой стало известно 13 августа. Она стала фигурантом двух уголовных дел: «Присвоение или растрата с использованием служебного положения» (ч.3 ст. 160 УК РФ) и «Превышение должностных полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что чиновница с апреля 2019 года по май 2020 года, занимая должность первого замглавы города Щучье, незаконно выписывала премии подчиненным, а затем полностью или частично забирала эти деньги себе. Ущерб оценили в 370 тысяч рублей.

Чуйкова стала исполнять обязанности мэра города Щучье 23 июня, после того, как свой пост покинул Илья Панфилов. В начале года стало известно о задержании экс-мэра Щучья Владимира Тамахина — его обвинили в незаконном премировании себя на 700 тысяч рублей и хищении из бюджета более миллиона рублей. Тогда суд также отказался заключать экс-чиновника под стражу.