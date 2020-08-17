Илья Варламов предрекает Тюмени экологический коллапс из-за автомобилей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Известный блогер и урбанист Илья Варламов предложил уволить руководство Тюмени, которое, по его мнению, развивает город по тупиковому пути. О том, что увеличение числа развязок может привести к ухудшению экологии, он заявил в беседе с URA.RU. Ранее в своем блоге урбанист раскритиковал новую развязку на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте.

«Первым делом нужно сменить руководство города. Потому что люди, которые этим сейчас занимаются, совершенно в этом вопросе не компетентны», — сообщил URA.RU Варламов. По его мнению, за миллиарды рублей, вложенных в развитие автодорог, власти наносят городу только вред. «Они закладывают мину для будущих поколений, поскольку им со всем этим придется разбираться и это все сносить», — уверен урбанист. И спрогнозировал, что в Тюмени строительство дорог будет только провоцировать рост автомобилизации и ухудшение экологической обстановки.

Также Варламов выпустил видеоролик, в котором назвал только что построенную развязку на пересечении улиц 30 лет Победы и Мельникайте ненужной и возмутился отсутствием доступных для всех пешеходов переходов. Глава подрядчика строительства развязки «Мостострой-11» Николай Руссу в беседе с URA.RU призвал Варламова посмотреть на нее собственными глазами. «Пускай прилетит сюда, в Тюмень, и я его проведу по всем пешеходным дорожкам», — отметил он.

В администрации Тюмени на критику Варламова не ответили, дозвониться до пресс-службы не удалось, послан официальный запрос. Ранее URA.RU сообщало, что Илья Варламов высмеял оформление жилого комплекса «Новопатрушево» в Тюмени.