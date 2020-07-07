Илья Варламов разнес оформление двора в Тюмени. Горожане ответили блогеру возмущением. ФОТО

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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, улыбка, варламов илья
Блогер не первый раз высмеивает городскую среду Тюмени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Урбанист Илья Варламов высмеял оформление жилого комплекса в Тюмени, где установили псевдоантичные статуи. Пост с фотографиями блогер опубликовал в Twitter. Недовольство Варламова вызвал вариант благоустройства ЖК «Новопатрушево».

«Скульпторы Возрождения в гробу волчком вертятся», — заявил Варламов. Замечание урбаниста породило волну возмущенных комментариев горожан. «Пошел на.! С любовью (нет) из Тюмени», — написал пользователь Twitter с ником @csmsstar. «Получше 99.999999% остальных дворов. Так что пусть вертятся», — ответил Варламову Федор Самсонов.

«Да и хрен с ним, кто он собственно такой. На бульваре каждый день не протолкнуться от детей и взрослых, все гуляют и варламовских страданий не испытывают», — прокомментировал замечание урбаниста известный тюменский блогер Артем Кушнир.

Ранее Варламов уже не раз критиковал городскую среду Тюмени. Его негативной реакции удостоилась главная гордость города — набережная реки Туры. А горожан, защищающих Тюмень, блогер обозвал «говнохранителями».

Фото: Денис Сычев. Опубликовано в блоге Ильи Варламова в Twitter
Фото: Денис Сычев. Опубликовано в блоге Ильи Варламова в Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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