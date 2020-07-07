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Фото: Денис Сычев. Опубликовано в блоге Ильи Варламова в Twitter

Фото: Денис Сычев. Опубликовано в блоге Ильи Варламова в Twitter

Ранее Варламов уже не раз критиковал городскую среду Тюмени. Его негативной реакции удостоилась главная гордость города — набережная реки Туры . А горожан, защищающих Тюмень, блогер обозвал «говнохранителями» .

«Да и хрен с ним, кто он собственно такой. На бульваре каждый день не протолкнуться от детей и взрослых, все гуляют и варламовских страданий не испытывают», — прокомментировал замечание урбаниста известный тюменский блогер Артем Кушнир.

«Скульпторы Возрождения в гробу волчком вертятся», — заявил Варламов. Замечание урбаниста породило волну возмущенных комментариев горожан. «Пошел на.! С любовью (нет) из Тюмени», — написал пользователь Twitter с ником @csmsstar. «Получше 99.999999% остальных дворов. Так что пусть вертятся», — ответил Варламову Федор Самсонов.

Урбанист Илья Варламов высмеял оформление жилого комплекса в Тюмени, где установили псевдоантичные статуи. Пост с фотографиями блогер опубликовал в Twitter. Недовольство Варламова вызвал вариант благоустройства ЖК «Новопатрушево».

Блогер не первый раз высмеивает городскую среду Тюмени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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