В челябинском ОГУП изымают документы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские следователи 8 сентября изымают документы в областном госпредприятии «Областной центр технической инвентаризации» (ОГУП «ОблЦТИ»). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Расследуется уголовное дело по материалам Контрольно-счетной палаты региона (КСП). ФСБ интересует деятельность бывшего директора Ирины Морозовой, соратника экс-мэра Евгения Тефтелева.

«По результатам рассмотрения материалов проверки КСП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УФСБ», — сообщает telegram-канал КСП. ОГУП подведомственно министерству имущества региона. URA.RU стали известны подробности уголовного дела.

«В 2014 году по указанию Морозовой для ЦТИ приобретен микроавтобус „Форд“. Автобусом пользовался директор и члены ее семьи, сотрудники ОГУП. Остальные сотрудники автобуса не видели, — рассказал источник в силовых структурах. — Перед увольнением Морозова распорядилась продать микроавтобус. Его купил по цене в несколько раз ниже рыночной, гражданин Казахстана, который тут же выписал генеральную доверенность на членов семьи Морозовой. „Форд“ остался в семье».

Телефон Морозовой не отвечает. Проверка проводилась по поручению губернатора Алексея Текслера. О проверке также просил экс-министр имущества Алексей Бобраков, возглавивший ОГУП после ухода Морозовой. «Факт выемки документов подтверждаю, — говорит URA.RU Бобраков. — Мы будем помогать следствию и заинтересованы в расследовании». В пресс-службе УФСБ на момент публикации комментариев не предоставили.

Морозова возглавила ОГУП с подачи Тефтелева в 2014 году. После того, как Тефтелев стал вице-губернатором, он курировал работу Морозовой. Сам экс-мэр обвиняется в коррупции и отбывает домашний арест в коттедже гражданского супруга Морозовой.