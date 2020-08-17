Если бы движение АУЕ не запретили, Россию бы заполонили преступники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После признания движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремисткой организацией большинство сторонников отсеются от него сразу, а организаторов привлекут к уголовной ответственности. Таким прогнозом в беседе с URA.RU поделился криминалист Михаил Игнатов.

С 17 августа по решению Верховного суда РФ движение АУЕ считается экстремисткой организацией. Теперь действия тех, кто причисляет себя к движению АУЕ, попадают под уголовную статью «Организация экстремистского сообщества» с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы. За последние годы к движению АУЕ присоединилось более 34 тысяч человек, почти половина из них — подростки в возрасте 13-17 лет.

Экс-сотрудник полиции МВД Игнатов прогнозирует, что в скором времени культура АУЕ исчезнет. «Организаторы [АУЕ-группировок] — это не подростки, а взрослые личности, которые целенаправлено завлекают детей. Попадут под статью именно организаторы», — поделился с URA.RU Игнатов. По его словам, 80% сторонников АУЕ покинут движение, когда узнают, что оно теперь экстремистское. А когда организаторов поймают, оно рассыпется окончательно.

Игнатов подчеркнул, что Верховный суд должен был давно запретить движение АУЕ. Если бы это не произошло, через несколько лет страну бы заполонили бандиты. «Это демонстрация преступного мира неокрепшим умам. Молодежь совершает преступления, а потом идет в колонии. Ведь они не матерые преступники, их сразу ловят. В будущем бы по всей стране были такие преступники», — резюмирует Игнатов.

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