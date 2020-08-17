Лукашенко назвал условие, при котором сложит свои полномочия

Лукашенко готов покинут свой пост после принятия новой Конституции Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов передать свои полномочия после принятия новой Конституции. Об этом белорусский лидер заявил во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

«Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!», — приводит слова Лукашенко издание БелТА.

Также на встрече с рабочими завода Лукашенко заявил, что новые выборы будут только в случае его убийства, сообщает агентство RNS . После ухода с поста ему пророчат бегство из страны, и даже суицид.

С 9 августа в Белоруссии начались стычки с силовиками начались после объявления результатов президентских выборов. По данным Центризбиркома, на них победил Лукашенко, а его соперница Светлана Тихановская набрала около 10% голосов. В Великобритании также не признали результаты президентских выборов в Белоруссии и пообещали добиваться расследования фальсификаций на голосовании.

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