Власти Курганской области признали, что из региона бегут учителя

В правительстве Курганской области признали нехватку учителей, но не считают это проблемой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В школах Курганской области не хватает больше 280 преподавателей. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной и внутренней политики в ответ на запрос агентства.

При этом в правительстве региона считают, что 281 открытая вакансия не является проблемой. «Миграционные процессы — это обычная ситуация, связанная со сменой кадров после окончания учебного года», — отметили в департаменте.

Там также напомнили о мерах поддержки педагогов. В 2020 году в Курганской области будет выполнен указ президента РФ Владимира Путина о повышении зарплат учителей, рост составит порядка 6%. С сентября классные руководители получат надбавку в пять тысяч рублей. 23 педагога, участвующие в программе «Земский учитель» (программа предполагает переезд в сельскую местность), до конца года получат по миллиону рублей. «Ведется работа по изменению системы оплаты труда педагогических работников в части увеличения условно-постоянной доли фонда заработной платы, а также в части поддержки молодых специалистов», — добавили в правительстве Зауралья. Впрочем, подобные меры поддержки есть и в других регионах.

Ранее URA.RU сообщало, что учителя и медики покидают Курганскую область из-за низких зарплат. Педагоги, к примеру, получают по 15 тысяч рублей, а средняя зарплата (с учетом доходов директоров и сотрудников на других руководящих должностях) составляет 24 тысячи рублей. Для сравнения: в Тюменской области (с учетом Ямала и ХМАО) средняя зарплата в этой сфере 55,6 тысячи, в Челябинской — 30,2 тысячи, в Свердловской — 34,4 тысячи рублей. А вопрос с нехваткой врачей в Зауралье взял на контроль генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Низкие зарплаты сохраняются и среди чиновников. Эксперты ранее отмечали, что недовольство бюджетников своими доходами может отразиться на итогах голосования за поправки в Конституцию и предстоящих выборах, особенно с учетом того, что в Зауралье падает рейтинг «Единой России», а регион и ранее отличался протестными настроениями.