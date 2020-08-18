Трассу Пермь — Екатеринбург парализовала многокилометровая пробка. ВИДЕО

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Клипарт по теме Дождь. Екатеринбург, пробка, дождь, осень
В районе Суксуна (Пермский край) образовалась многокилометровая пробка. Фото — архив Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Пермь — Екатеринбург в районе Суксуна образовалась пробка протяженностью около 20 километров, сообщили URA.RU очевидцы. Движение затруднено в обе стороны от ремонтируемого участка.

«Дорогу развезло из-за дождя, большегрузы не могут проехать», — рассказал URA.RU очевидец. Он утверждает, что участок около 10 км он смог преодолеть только за пять часов.

По данным «Яндекса», пробка образовалась в районе поселка Шахарово. Наибольшие проблемы наблюдаются на участке трассы со стороны Екатеринбурга, со стороны Перми движение затруднено не так сильно.

За организацию движения и проведение капитального ремонта трассы отвечает ФКУ УПРДОР «Прикамье». Связаться с представителями организации не удалось — на звонок корреспондента в пресс-службе учреждения не ответили.

Пермяки и жители Свердловской области уже неоднократно жаловались на многокилометровые пробки на данном участке. Причем, сообщалось, что в какой-то момент там не работал даже светофор, отвечающий за реверсивное движение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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