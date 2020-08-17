Силовики задержали в Ростове члена челябинской ОПГ

Представителя ОПГ «Турбазовские» задержан в Ростове Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ростовской области сотрудники МВД РФ задержали представителя ОПГ «Турбазовские», начинавшей свою деятельность на территории Миасса (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Москве. 40-летний задержанный находился в федеральном розыске и менял свою внешность и кожные узоры на пальцах.

«Неоднократно менял анкетные данные. Сделал пластические операции по изменению внешности, а также удалил папиллярные узоры пальцев обеих рук. Это позволяло ему длительное время скрываться», — говорится в сообщении. Его личность уже установлена.

Задержанному предъявлено обвинение по ряду статей УК РФ, от бандитизма до покушения на убийство. ОПГ совершила более 40 преступлений в Челябинской, Московской и Ростовской областях, в Москве и Краснодарском крае. Следователи не сообщают имя задержанного. Источник в Миассе сообщил URA.RU, что речь идет о человеке, который не бывал в Челябинской области. «Один из лидеров ОПГ Сергей Чащин, когда был на свободе, часто ездил в Ростов», — рассказал источник.

Разгром ОПГ начался в ноябре 2012 года, когда задержали Чащина и его соратника Ралифа Фаизова по обвинению в убийствах миасских бизнесменов Андрея Падучина и Павла Сидорова. Позже был задержан сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский.

Суд на Фаизовым, Ардабьевским и другими членами ОПГ проходит в Москве. Чащин признал вину, приговорен к 13 годам «строгого режима», скоро выйдет по УДО. Соратник Чащина, ранее судимый Владимир Мурашкин баллотируется в горсобрание Миасса.