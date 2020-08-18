В Гидрометцентре рассказали, какая погода будет осенью в России

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Курганский машиностроительный завод. Курган, кмз, листья, курганский машиностроительный завод, осень
Метеорологи ожидают среднюю температуру в России в сентябре Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Стало известно, какой погоды россиянам стоит ждать в начале осени. О контурных характеристиках сентябрьской погоды URA.RU рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сентябрь ожидается температурно около и выше нормы. Количество осадков будет около нормы или дефицитным», — говорит Вильфанд. Следовательно для Москвы эта температура в среднем за сентябрь должна оказаться выше 11 градусов.

Метеоролог отметил, что невозможно сделать детальное предсказание даже на начало сентября. Поэтому неизвестно, какие дни в сентябре будут теплыми, а какие холодными.

16 августа синоптики уточнили, вернется ли в Россию жара. По данным экспертов на следующей неделе в части регионов России снова потеплеет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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