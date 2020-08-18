В Гидрометцентре рассказали, какая погода будет осенью в России

Стало известно, какой погоды россиянам стоит ждать в начале осени. О контурных характеристиках сентябрьской погоды URA.RU рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Сентябрь ожидается температурно около и выше нормы. Количество осадков будет около нормы или дефицитным», — говорит Вильфанд. Следовательно для Москвы эта температура в среднем за сентябрь должна оказаться выше 11 градусов.
Метеоролог отметил, что невозможно сделать детальное предсказание даже на начало сентября. Поэтому неизвестно, какие дни в сентябре будут теплыми, а какие холодными.
16 августа синоптики уточнили, вернется ли в Россию жара. По данным экспертов на следующей неделе в части регионов России снова потеплеет.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.