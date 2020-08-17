17 августа 2020

В суде решат вопрос браконьеров, обстрелявших охотоведа и СОБР

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, росгвардия
Бывших росгвардейцев подозревают в обстреле действующих сотрудников этого ведомства Фото: Илья Московец © URA.RU

В суде Сысертском районном суде (Свердловская область) решат вопрос по избранию меры пресечения для семерых бывших сотрудников Росгвардии, которых подозревают в нападение на охотоведа и своих бывших коллег. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.

«Поскольку их семь человек меру пресечения будут избирать партиями в два этапа — в 15 часов и в 17.30», — сообщили в суде.

Ранее URA.RU писало, что 15 августа в Сысертском районе проходил плановый рейд охотоинспекции совместно с сотрудниками Росгвардии из СОБРа. Около 21 часа они попытались поверить документы у вооруженных людей, предположительно браконьеров. Неизвестные отказались, отошли в лес и с 70-100 метров почти в упор обстреляли проверяющих.

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В результате обстрела сгорел УАЗ департамента по охране животного мира Свердловской области. В нем находись охотинспектор Соковенко и председатель местного общества охотников Владимир Токарев. Люди при обстреле не пострадали. Полиция сработала оперативно, были задержаны семеро вооруженных людей. «Все семеро подозреваемых местные жители, в прошлом они сотрудники Росгвардии», — сообщил URA.RU осведомленный источник.

Пресс-службы Следственного комитета и ГУ МВД по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. В Управлении Росгвардии по Свердловской области попросили письменный запрос. На момент публикации ответ получен не был.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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