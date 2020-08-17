В суде решат вопрос браконьеров, обстрелявших охотоведа и СОБР

В суде Сысертском районном суде (Свердловская область) решат вопрос по избранию меры пресечения для семерых бывших сотрудников Росгвардии, которых подозревают в нападение на охотоведа и своих бывших коллег. Об этом сообщили URA.RU в Свердловском областном суде.
«Поскольку их семь человек меру пресечения будут избирать партиями в два этапа — в 15 часов и в 17.30», — сообщили в суде.
Ранее URA.RU писало, что 15 августа в Сысертском районе проходил плановый рейд охотоинспекции совместно с сотрудниками Росгвардии из СОБРа. Около 21 часа они попытались поверить документы у вооруженных людей, предположительно браконьеров. Неизвестные отказались, отошли в лес и с 70-100 метров почти в упор обстреляли проверяющих.
В результате обстрела сгорел УАЗ департамента по охране животного мира Свердловской области. В нем находись охотинспектор Соковенко и председатель местного общества охотников Владимир Токарев. Люди при обстреле не пострадали. Полиция сработала оперативно, были задержаны семеро вооруженных людей. «Все семеро подозреваемых местные жители, в прошлом они сотрудники Росгвардии», — сообщил URA.RU осведомленный источник.
Пресс-службы Следственного комитета и ГУ МВД по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. В Управлении Росгвардии по Свердловской области попросили письменный запрос. На момент публикации ответ получен не был.
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