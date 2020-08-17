Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выступает за отмену норм указа врио губернатора региона Алексея Орлова, которые позволили кафе и ресторанам Екатеринбурга вернуться к работе в полном объеме с 18 августа. Об этом сообщил источник URA.RU в окружении главного санитарного врача Дмитрия Козловских.
Ведомство намерено направить письмо на имя врио главы региона с рекомендацией продлить режим ограничений, который не предусматривает работу общепита. В пресс-службе свердловского Роспотребнадзора URA.RU обещали прокомментировать информацию позже.
Ранее официальный представитель главного санитарного врача региона сообщил URA.RU, что ведомство не считает возможным открытие ресторанов в Свердловской области. «На текущий момент оснований для перехода к 3 этапу снятия ограничений, который и предполагает возобновление работы предприятий общественного питания, у нас не имеется. Не достигнут коэффициент распространения коронавирусной инфекции 0,5. Поэтому нами дано предложение отложить принятие решения об открытии кафе и ресторанов», — заявила пресс-секретарь Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева URA.RU. Несмотря на позицию Роспотребнадзора, врио губернатора Алексей Орлов 17 августа разрешил работу кафе и ресторанов в полном объеме.
Роспотребнадзор ранее выступал с критикой действий свердловских властей, которые намерены снять ограничения по коронавирусу. В мае губернатор Евгений Куйвашев после письма главы Роспотребнадзора Дмитрия Козловских был вынужден отказаться от открытия ТРЦ, в результате они были закрыты еще два с половиной месяца.
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