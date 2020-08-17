Главный курганский следователь оказался беднее подчиненных

Богдан Францишко в 2019 году заработал 2,652 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Руководитель следственного управления СК России по Курганской области Богдан Францишко по итогам 2019 года заработал 2,652 млн рублей. Это меньше, чем доходы его заместителей. Декларации руководства СУ СК опубликованы на сайте ведомства.

В собственности Францишко есть земельный участок в четыре сотки, жилой дом площадью 163,8 кв.м и гараж. В пользовании главного следователя региона также имеется квартира площадью 103 кв. м. Супруга Францишко по итогам 2019 года отчиталась о доходах более 2,1 млн рублей. Ей принадлежит автомобиль Toyota RAV4.

Первый заместитель руководителя СУ СК Дмитрий Цымбаленко заработал за год больше четырех миллионов рублей. У него есть земельный участок площадью 12 соток, квартира площадью 99,4 кв.м и автомобиль Nissan X-Trail.

Замруководителя управления Максим Козлачков отчитался о доходе в 2,9 млн рублей. В его собственности — ½ доли земельного участка площадью 14 соток, ½ доли жилого дома площадью 110 кв.м, доли в трех квартирах площадью от 31,6 до 75,9 кв.м, гараж и автомобиль Nissan Qashqai. Другие доли в этой недвижимости принадлежат жене Козлачкова.

Доходы Францишко указаны с учетом его предыдущей работы. Он назначен руководителем курганского СУ СК в октябре 2019 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел в крымском СК. Предыдущий руководитель курганского СУ СК в 2017 году отчитывался о годовых доходах в 3,5 млн рублей.