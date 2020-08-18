Курганские студенты начнут учебный год по новым правилам

КГУ откажется от традиционной торжественной линейки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганском государственном университете новый учебный год пройдет без линейки, а количество студентов в аудиториях ограничат. Об этих и других особенностях в соцсетях сообщила пресс-служба университета.

«Общей торжественной линейки в новом учебном году не будет из-за пандемии коронавирусной инфекции», — рассказали в вузе. Также из-за COVID-19 занятия пройдут в смешанном формате.

Очные лекции смогут посещать до 35 человек. Если студентов будет больше — занятия пройдут в онлайн-формате. В университете будут проверять температуру у всех посетителей. Без масок смогут приходить только студенты и преподаватели с антителами к вирусу.

Иностранных студентов допустят до занятий после двухнедельной самоизоляции с момента въезда в страну и предоставления справки об отрицательном тесте на COVID-19. Те, кто не смогут приехать, будут учиться дистанционно.

В Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Мальцева корреспонденту URA.RU объяснили, что начнут учебный год в соответствии с рекомендациям Роспотребнадзора. Шадринский государственный педагогический университет расскажет об особенностях нового учебного года в ближайшие дни.

Ранее министр образования Валерий Фальков заявил, что новый учебный год в России начнется с соблюдением всех мер защиты от коронавируса. Также во всех учебных помещениях проведут дезинфекцию.