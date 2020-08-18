18 августа 2020
17 августа 2020

Курганские студенты начнут учебный год по новым правилам

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. Линейка КГУ Курган, студенты
КГУ откажется от традиционной торжественной линейки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганском государственном университете новый учебный год пройдет без линейки, а количество студентов в аудиториях ограничат. Об этих и других особенностях в соцсетях сообщила пресс-служба университета.

«Общей торжественной линейки в новом учебном году не будет из-за пандемии коронавирусной инфекции», — рассказали в вузе. Также из-за COVID-19 занятия пройдут в смешанном формате.

Очные лекции смогут посещать до 35 человек. Если студентов будет больше — занятия пройдут в онлайн-формате. В университете будут проверять температуру у всех посетителей. Без масок смогут приходить только студенты и преподаватели с антителами к вирусу.

Иностранных студентов допустят до занятий после двухнедельной самоизоляции с момента въезда в страну и предоставления справки об отрицательном тесте на COVID-19. Те, кто не смогут приехать, будут учиться дистанционно.

В Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. Мальцева корреспонденту URA.RU объяснили, что начнут учебный год в соответствии с рекомендациям Роспотребнадзора. Шадринский государственный педагогический университет расскажет об особенностях нового учебного года в ближайшие дни.

Ранее министр образования Валерий Фальков заявил, что новый учебный год в России начнется с соблюдением всех мер защиты от коронавируса. Также во всех учебных помещениях проведут дезинфекцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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