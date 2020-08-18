Выборы пермского губернатора проверяет московский ревизор

Член общественной палаты РФ Максим Григорьев: экс-кандидата в пермские губернаторы Александра Репина подвела его же команда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Подготовку к выборам губернатора Пермского края из Москвы приехал проверить член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией и подтвердил сам Григорьев.

«Григорьев с 17 августа работает в Перми. Проверит, как идет подготовка к выборам, оценивает законность принимаемых решений», — рассказал URA.RU инсайдер. 18 августа Григорьев встречался с председателем избирательной комиссии Прикамья Игорем Вагиным, а 19 августа приедет на заседание рабочей группы региональной общественной палаты.

«На данный момент каких-либо нарушений мы не видим. Мы будем наблюдать дальше. Мы изучали очень детально процесс регистрации кандидатов. И здесь у вас ситуация почти эталонная», — рассказал URA.RU Григорьев. По его мнению, отказ в регистрации кандидатом в губернаторы Александру Репину в первую очередь может быть связан с плохой работой его штаба и дезинформацией самого кандидата членами его команды.

В крайизбиркоме тоже подтвердили URA.RU встречу с Григорьевым. «Мы открыты к взаимодействию со всеми институтами гражданского общества по контролю легитимности, открытости и законности избирательного процесса для повышения доверия избирателей к итогам выборов», — рассказали URA.RU в пресс-службе комиссии.

Выборы губернатора пройдут с 11 по 13 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».