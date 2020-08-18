Тюменский замгубернатора заработал в 1,5 раза больше начальника

Владимир Сысоев (слева) заработал за год 21,3 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым обеспеченным из аппарата тюменского губернатора в 2019 году оказался заместитель главы региона Владимир Сысоев — он заработал за год 21,3 млн рублей. Это в полтора раза больше, чем доходы его непосредственного начальника Александра Моора. Декларация опубликована на сайте регионального правительства.

«Общая сумма дохода [Владимира Сысоева] за 2019 год — 21 млн 315 194 тыс. рублей. В том числе от отчуждения имущества — 4 млн рублей», — говорится в декларации. В его собственности — дом площадью 695,1 кв. м на участке 16 соток, две квартиры (122 и 133 кв. м), машиноместо, кладовка, снегоход BEARCAT WT и прицеп к легковой машине. Доход супруги составил 2,9 млн рублей, она владеет двумя квартирами (75 и 124 кв. м), машиноместом. Ездит на автомобиле Тойота Лексус RX 350L. Владимир Сысоев назначен на должность замгубернатора в марте 2019 года, до этого он был депутатом Госдумы от региона.

У вице-губернатора Сергей Сарычева доходы поскромнее — 10,7 млн рублей. Это на полмиллиона больше, чем в 2018 году (если не учитывать проданный тогда дом). В собственности у него по-прежнему доля в квартире 158,9 кв. м, Land Rover Range Rover, снегоболотоход и снегоход.

Замгубернатора Владимир Вахрин в 2019 году заработал 6,7 млн рублей, у него в собственности квартира площадью 328, 5 кв. м и Mercedes Benz. Его коллега Ольга Кузнечевских заработала 8,7 млн рублей, владеет домом 348,7 кв. м на участке 15 соток и квартирой 110 кв. м. Андрей Пантелеев заработал 4,4 млн рублей, он совместно с супругой владеет квартирой в 153 кв. м и долей в квартире 90 кв. м. Замгубернатора Лариса Теплоухова заработала 8,3 млн рублей, владеет двумя гаражами и квартирой.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Моор отчитался о доходе в 13 млн 956,858 тыс. рублей.