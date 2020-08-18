В ЯНАО смягчили карантин по коронавирусу для детей

Юным ямальцам разрешили ходить в бассейны и спортивные залы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несовершеннолетним жителям ЯНАО разрешили ходить в бассейны и тренажерные залы во время карантина по коронавирусу. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. Первыми примут детей спортивные объекты Ноябрьска, сообщили в администрации города.

«Залы и бассейны физкультурно-спортивных учреждений города, а их у нас семь, готовы принять долгожданных посетителей как на тренировочные, так и на оздоровительные занятия, которые будут проводиться с соблюдением 50% объема загрузки сооружения от единовременной пропускной способности, санитарно-гигиенических требований и социального дистанцирования», — рассказали в пресс-службе мэрии. Многие бассейны и залы Ноябрьская откроются для детей уже 20 августа.

Запрет на посещение фитнес-центров и бассейнов был снят в конце июля. Однако заниматься спортом власти разрешили только взрослым ямальцам. В департаменте физической культуры ЯНАО поясняли, что для посетителей залов будут действовать относительно строгие правила. В частности, все фитнес-клубы и бассейны обязаны следить за температурой и самочувствием занимающихся.

6 августа на Ямале начался второй этап отмены карантина: разрешили работу торговых залов, детских садов, автошкол и других учреждений. Несмотря на позитивный тренд, Ямал еще далек от полного снятия ограничений. Коэффициент распространения инфекции (Rt) сейчас превышает 0,9. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует регионам оставаться на первом этапе отмены карантина.