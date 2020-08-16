ЯНАО стал ближе к ужесточению карантина по коронавирусу

На Ямале подтверждено 12 612 случаев коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за минувшие сутки 84 человека заболели коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В последние дни коэффициент распространения COVID-19 на Ямале превышает уровень, который, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, разрешает ослаблять карантин.

«17 августа в ЯНАО подтверждено 84 новых случая заболевания COVID-19», — говорится в заявлении оперштаба. Больше всего заразивщихся в Новом Уренгое, там выявили 25 пациентов. Еще 10 человек заразились в Ноябрьске, семь — в Надыме, шесть — в Муравленко. В Тарко-Сале заболели четыре горожанина, в Салехарде — двое. Еще 24 случая приходятся на ямальские месторождения. Всего в ЯНАО зафиксировано 12 612 случаев коронавируса, 11 638 человек вылечились.

Сейчас в регионе идет второй этап отмены карантина, однако ситуация не позволяет властям окончательно снять ограничения. Более того, цифры свидетельствуют о том, что карантин на Ямале могут вновь ужесточить. Темпы распространения инфекции продолжают расти — на данный момент соответствующий коэффициент (Rt) равен 0,97. Роспотребнадзор разрешает проводить второй этап, только когда показатель составляет 0,8. Если коэффициент превышает единицы, региону советуют находиться лишь на первом этапе.

Власти ЯНАО перешли к ослаблению карантина 6 августа, когда это позволила эпидемиологическая обстановка. URA.RU составило список запретов и разрешений, которые будут действовать в регионе в ближайшее время. Карантин в ЯНАО продлен до 31 августа.