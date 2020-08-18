На свердловского депутата завели уголовное дело

Назара Галата подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью жителя Крыма

В отношении депутата думы Первоуральска, и. о. директора УКС Назара Галата заведено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Как сообщили URA.RU в следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, в отношении первоуральца ведется следствие.

Минимальные санкции за данное преступление предусматривают штраф в размере до 80 тысяч рублей, максимальные — арест на срок до 6 месяцев. Дело взял под личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По данным следователей, инцидент случился в ходе бытового конфликта с жителем города Саки 11 июля. Как писало URA.RU, ссора с местным жителем Эдуардом Гнатовским переросла в драку, в ходе которой 66-летний мужчина получил удар в голову или ударился головой при падении. В результате у пенсионера случился перелом свода черепа, закрытая черепно-мозговая травма. На несколько дней он впал в кому. По одной из версий, в Крым первоуральский депутат приехал, чтобы навестить пожилую мать.

В настоящее время первоуральский депутат находится под подпиской о невыезде, сообщает источник в Крыму. Если в отношении него вступит в силу приговор суда, депутатские полномочия, согласно законодательству, будут досрочно прекращены. В этом случае Первоуральск ждут довыборы по избирательному округу №18. Полномочия текущего созыва думы истекают в 2022 году.