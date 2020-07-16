Бастрыкин вмешался в дело депутата, избившего жителя Крыма

Бастрыкин проконтролирует дело свердловского депутата, устроившего драку в Крыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ поручил доложить ему результаты проверки по делу свердловского депутата, избившего жителя Крыма. Информация об этом появилась на сайте СК.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю доложить о проводимой проверке по факту причинения тяжкого вреда здоровью пожилому жителю Крыма», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что депутат из Первоуральска во время отдыха в Крыму проломил череп местному жителю во время ссоры. Словесная перепалка вылилась в драку, во время которой народный избранник нанес оппоненту роковой удар. Пострадавший получил перелом свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Фамилия депутата не называется.

По одной из версий, попавшим в историю депутатом может оказаться и. о. директора УКС Первоуральска Назар Галат. Якобы, парламентарий мог отправиться в гости к бывшему вице-мэру Первоуральска, а ныне замглавы Ялты Артуру Гузаирову, который курирует вопросы градостроительства. Однако эта информация пока не нашла подтверждения. Замглавы исполкома свердловского отделения партии «Единая Россия» Максим Бестфатер признал, что агрессивный депутат с 90-процентной вероятностью входит в партию власти, поскольку именно таков процент единороссов в думе Первоуральска.

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