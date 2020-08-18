18 августа 2020

Глава Кургана за год обеднел в полтора раза, но купил Infiniti

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Заседание городской думы. Курган, потапов андрей
Андрей Потапов за год заработал почти в 4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Декларационная кампания

Доходы главы Кургана Андрея Потапова по итогам 2019 года составили 3,9 млн рублей. Годом ранее он декларировал более существенный доход — 6,2 млн рублей. При этом в автопарке мэра сменился автомобиль.

В декларации Потапова, опубликованной на официальном сайте муниципалитета, отмечается, что его доходы указаны с учетом зарплаты по основному месту работы, вкладов в банках, пенсии за выслугу лет в МВД и суммы от продажи машины. Год назад у градоначальника был автомобиль Nissan Qashqai, теперь появился Infiniti QX56.

В собственности Потапова остаются доли в 31 земельном участке площадью от 10 до 15 соток каждый (общая площадь — 37 тысяч кв. м). У его супруги есть земельный участок на 27 соток, жилой дом площадью 29,3 кв. м и квартира площадью 83,9 кв. м. При этом жена мэра отчиталась об отсутствии доходов в 2019 году.

Годом ранее в пресс-службе городской администрации заявляли, что доходы Потапова в 6,2 млн рублей были указаны с учетом зарплаты, пенсии и продажи двух ипотечных квартир. «Если два последних источника доходов убрать, то останется около 1,6 млн рублей. Это сумма без отчисления налогов», — уточняли в мэрии. По итогам 2018 года Потапов отчитывался о доходах в 1,7 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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