В мэрии Кургана раскрыли источник доходов главы города, разбогатевшего в три раза

Доходы Андрея Потапова превысили шесть миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Одним из основных источников доходов главы Кургана Андрея Потапова в 2018 году стала продажа двух квартир, приобретенных в ипотеку. Именно из-за этого его задекларированные доходы выросли в три раза по сравнению с 2017 годом (с 1,7 млн до 6,2 млн рублей), сообщили «URA.RU» в мэрии.

«Доходы Потапова в декларации указаны с учетом зарплаты, пенсии и продажи двух ипотечных квартир. Если два последних источника доходов убрать, то останется около 1,6 млн рублей. Это сумма без отчисления налогов», — пояснила агентству начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова. Она также отметила, что доли в трех десятках земельных участков общей площадью 37 тысяч кв. метров (треть в каждом из участков), которые указаны в декларации, появились в собственности Потапова еще до того, как он пришел работать в администрацию города.

В 2018 году из перечня недвижимости Потапова исчезла квартира площадью 33,1 кв. метра. В декларации за 2017 год она числилась как совместная собственность с его супругой. Пенсию градоначальник получает как бывший сотрудник органов внутренних дел: ранее Потапов занимал должность заместителя министра внутренних дел — начальника полиции МВД по Республике Карелия.