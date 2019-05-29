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В мэрии Кургана раскрыли источник доходов главы города, разбогатевшего в три раза

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 07:51
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Пресс-конференция с главой города на тему городского субботника. Курган, потапов андрей
Доходы Андрея Потапова превысили шесть миллионов рублейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Декларационная кампания

Одним из основных источников доходов главы Кургана Андрея Потапова в 2018 году стала продажа двух квартир, приобретенных в ипотеку. Именно из-за этого его задекларированные доходы выросли в три раза по сравнению с 2017 годом (с 1,7 млн до 6,2 млн рублей), сообщили «URA.RU» в мэрии.

«Доходы Потапова в декларации указаны с учетом зарплаты, пенсии и продажи двух ипотечных квартир. Если два последних источника доходов убрать, то останется около 1,6 млн рублей. Это сумма без отчисления налогов», — пояснила агентству начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова. Она также отметила, что доли в трех десятках земельных участков общей площадью 37 тысяч кв. метров (треть в каждом из участков), которые указаны в декларации, появились в собственности Потапова еще до того, как он пришел работать в администрацию города.

В 2018 году из перечня недвижимости Потапова исчезла квартира площадью 33,1 кв. метра. В декларации за 2017 год она числилась как совместная собственность с его супругой. Пенсию градоначальник получает как бывший сотрудник органов внутренних дел: ранее Потапов занимал должность заместителя министра внутренних дел — начальника полиции МВД по Республике Карелия.

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