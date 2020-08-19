Колокольцев оказался вдвое беднее своего заместителя

Замминистра внутренних дел Виталий Шулика задекларировал в 2019 году доход в 26,7 миллиона рублей, это в шесть раз больше, чем годом ранее. Такие данные приведены на сайте сайте ведомства.
Отмечается, что Шулика заработал больше всех среди заместителей руководителя МВД России. Так, сам глава МВД Владимир Колокольцев задекларировал в прошлом году 13 миллионов рублей — на 3 миллиона больше, чем годом ранее. Доходы других замминистров варьируются от 4 до 6 милллионов.
Ранее были названы самые богатые российские депутаты и сенаторы. Самые высокие доходы за 2019 год среди членов Совфеда получил Валерий Пономарев — 2 млрд 767 млн 501 тысяч рублей. Годом ранее он заработал 2,3 миллиарда рублей. На втором месте оказался депутат Госдумы Григорий Аникеев. Его доход за прошлый год составил 2,35 миллиарда рублей. На третьей позиции депутат Госдумы и заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Леонид Симановский.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.