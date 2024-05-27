Россия пригласила «Талибан»* принять участие во ПМЭФ: что известно о запрещенной организации

«Талибан»* предложили исключить из списка запрещенных в России

28 мая 2024 в 02:32 Размер текста - 17 +

Талибов планируют исключить из списка запрещенных в РФ организаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президенту РФ Владимиру Путину предложили исключить движение «Талибан» (признано ООН террористическим, находится под санкциями) из списка запрещенных в России. С таким предложением обратились МИД РФ и Минюст. О том, кто такие талибы и почему их запретили в РФ — в материале URA.RU. Кто такие талибы Исламистская организация была создана на территории Пакистана после окончания Афганской войны (1979—1989 годов), а ее ядром стали афганские беженцы, которые учились в медресе (средняя школа в мусульманских странах). Движение возглавил мулла Мохаммад Омар, поставив цель отстранить от власти президента Афганистана Бурхануддина Раббани. Центром стал город Кандагар на юго-востоке страны, а в 1996 году талибы захватили Кабул и провозгласили Исламский Эмират Афганистан. В стране установились законы шариата, а государство признали только Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. Республика Афганистан (ныне — Исламский Эмират Афганистан). После вывода советских войск в 1989 году Гражданская война в Афганистане не закончилась, а разгорелась с новой силой Фото: Вячеслав Киселев/РИА Новости Боец Талибана (запрещенная в России террористическая организация) на улице Кабула после ракетного обстрела Фото: Стрингер/РИА Новости В 2003 году ООН и Россия признали «Талибан» террористической организацией. 1 мая 2021 года движение начало активную наступательную операцию против правительства Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о полном выводе из республики американских войск до 31 августа. Уже 9 июля того же года участники движения объявили о контроле 85% территории страны. 12 августа они заняли второй по величине город Кандагар, а 15 августа президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. 15 августа — вторая годовщина установления контроля над Афганистаном радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) Фото: Ebrahim Noroozi/AP/TASS Почему «Талибан» запретили в РФ Москва не признавала организацию в качестве законных властей Афганистана после того, как они взяли под свой контроль Кабул, а талибы оставались у власти вплоть до 2001 года. В мае 1997 года в связи с приближением линии фронта Москва закрыла свою последнюю дипмиссию в Афганистане. В феврале 2000 года «Талибан» обратился к мусульманскому миру и призвал его объявить «священную войну» России, чтобы заставить ее прекратить антитеррористическую операцию в Чечне. В марте того же года радио талибов начало вещание на русском языке. Представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) во взятом под контроль городе Мазари-Шариф Фото: Стрингер/РИА Новости После того, как в России признали «Талибан» террористической организацией, представители политического крыла движения несколько раз приезжали в Москву на переговоры. Само правительство талибов Россия пока официально не признает. Представитель талибов — замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн перед интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме — 2022 Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Почему сотрудничество с талибами возможно Военный политолог Александр Перенджиев подчеркивал, что «Талибан» не относится враждебно к России, поэтому сотрудничество с ним может быть выгодно для страны. По мнению эксперта, талибы могут стать для РФ гарантией определенной стабильности в вопросах взаимодействия. Перенджиев заявил, что Россия и «Талибан» могли бы сотрудничать в разработке полезных ископаемых в Афганистане или борьбе с наркотрафиком. Москва, Россия. Заместитель председателя Высшего совета мира Афганистана Азизулла Дин Мохаммад, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и руководитель Политофиса радикального движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас Станакзай (слева направо) во время церемонии совместного фотографирования перед началом второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и спецпредставителей Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Однако, как заявил профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов, Москва не спешит исключать талибов из списка террористов. Им нужно соответствовать определенным принципам, в том числе решить вопрос инклюзивности правительства. III заседание московского формата по афганскому урегулированию в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Представитель делегации политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) Абдул Салам Ханафи во время брифинга после III заседания московского формата по афганскому урегулированию в «Президент-отеле» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Предложение исключить «Талибан» из списка запрещенных Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Кабулов утверждает, что данная позиция была согласована и с другими российскими ведомствами. Позже Россия направила приглашение талибам принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении «Талибана» из списка террористов. Министр отметил, что Казахстан недавно принял такое же решение. Лавров добавил, что они «являются реальной властью». Движение «Талибан» подтвердило свое участие в ПМЭФ 2024 года. По словам Замира Кабулова, участие в форуме примут министр труда правительства талибов и глава торгово-промышленной палаты. *Движение «Талибан» признано ООН террористическим и находится под санкциями Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту РФ Владимиру Путину предложили исключить движение «Талибан» (признано ООН террористическим, находится под санкциями) из списка запрещенных в России. С таким предложением обратились МИД РФ и Минюст. О том, кто такие талибы и почему их запретили в РФ — в материале URA.RU. Исламистская организация была создана на территории Пакистана после окончания Афганской войны (1979—1989 годов), а ее ядром стали афганские беженцы, которые учились в медресе (средняя школа в мусульманских странах). Движение возглавил мулла Мохаммад Омар, поставив цель отстранить от власти президента Афганистана Бурхануддина Раббани. Центром стал город Кандагар на юго-востоке страны, а в 1996 году талибы захватили Кабул и провозгласили Исламский Эмират Афганистан. В стране установились законы шариата, а государство признали только Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. В 2003 году ООН и Россия признали «Талибан» террористической организацией. 1 мая 2021 года движение начало активную наступательную операцию против правительства Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о полном выводе из республики американских войск до 31 августа. Уже 9 июля того же года участники движения объявили о контроле 85% территории страны. 12 августа они заняли второй по величине город Кандагар, а 15 августа президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Москва не признавала организацию в качестве законных властей Афганистана после того, как они взяли под свой контроль Кабул, а талибы оставались у власти вплоть до 2001 года. В мае 1997 года в связи с приближением линии фронта Москва закрыла свою последнюю дипмиссию в Афганистане. В феврале 2000 года «Талибан» обратился к мусульманскому миру и призвал его объявить «священную войну» России, чтобы заставить ее прекратить антитеррористическую операцию в Чечне. В марте того же года радио талибов начало вещание на русском языке. После того, как в России признали «Талибан» террористической организацией, представители политического крыла движения несколько раз приезжали в Москву на переговоры. Само правительство талибов Россия пока официально не признает. Военный политолог Александр Перенджиев подчеркивал, что «Талибан» не относится враждебно к России, поэтому сотрудничество с ним может быть выгодно для страны. По мнению эксперта, талибы могут стать для РФ гарантией определенной стабильности в вопросах взаимодействия. Перенджиев заявил, что Россия и «Талибан» могли бы сотрудничать в разработке полезных ископаемых в Афганистане или борьбе с наркотрафиком. Однако, как заявил профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов, Москва не спешит исключать талибов из списка террористов. Им нужно соответствовать определенным принципам, в том числе решить вопрос инклюзивности правительства. Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал, что МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. Кабулов утверждает, что данная позиция была согласована и с другими российскими ведомствами. Позже Россия направила приглашение талибам принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия собирается принять решение об исключении «Талибана» из списка террористов. Министр отметил, что Казахстан недавно принял такое же решение. Лавров добавил, что они «являются реальной властью». Движение «Талибан» подтвердило свое участие в ПМЭФ 2024 года. По словам Замира Кабулова, участие в форуме примут министр труда правительства талибов и глава торгово-промышленной палаты. *Движение «Талибан» признано ООН террористическим и находится под санкциями