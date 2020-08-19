19 августа 2020

Врач рассказал, кто в России не получит вакцину от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
По словам Владислава Жемчугова, людям с повышенной температурой тела не будут ставить вакцину от коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса нельзя вводить людям с повышенной температурой и тем, кто накануне принимал алкоголь. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. Часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить [спиртное]», — цитирует радио Sputnik Жемчугова. По его словам, не будут делать прививки и тем, у кого температура сильно превышает 37 градусов.

Иммунолог добавил, что перед вакцинацией нужно убедиться, что врач использует одноразовый шприц, а вакцина хранилась без нарушений правил. Информацию о том, как подготовиться к прививке, можно узнать на сайте Роспотребнадзора.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, передает Life. Одна из его дочерей уже сделала прививку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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