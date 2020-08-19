Врач рассказал, кто в России не получит вакцину от коронавируса

Вакцину от коронавируса нельзя вводить людям с повышенной температурой и тем, кто накануне принимал алкоголь. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. Часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить [спиртное]», — цитирует радио Sputnik Жемчугова. По его словам, не будут делать прививки и тем, у кого температура сильно превышает 37 градусов.
Иммунолог добавил, что перед вакцинацией нужно убедиться, что врач использует одноразовый шприц, а вакцина хранилась без нарушений правил. Информацию о том, как подготовиться к прививке, можно узнать на сайте Роспотребнадзора.
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, передает
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