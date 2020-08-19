Самолет с Навальным экстренно посадили в Омске
Госпитализация блогера Алексея Навального из аэропорта в Омске попала на видео. Соответствующую запись опубликовал telegram-канал Mash.
На видео видно, как блогера спускают по трапу с самолета и кладут на носилки. «Алексея Навального госпитализировали в Омске. Самолет, на котором он летел, экстренно посадили», — говорится в подписи к видео. Сейчас Навальный находится в реанимации без сознания.
Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. По мнению его пресс-секретаря Киры Ярмыш, блогера могли отравить, подмешав токсин в чай. Ранее Навальный отправлялся в Томск, где проводил съемки.
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