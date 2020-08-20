Начинается борьба за освободившееся место Гули Фото: Insaggram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Свердловской области, где влияние вора в законе 47-летнего Надира Салифова по кличке Гули было велико, готовятся к смене «воровской власти». Об этом рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Криминальной войны, как в 90-е, не будет, время не то, но изменения конечно произойдут. После убийства Ровшана Ленкоранского его люди перешли под Гули и стали платить ему дань. Теперь они ждут нового хозяина», — говорит источник.

По данным инсайдера, на место Гули сейчас претендуют три авторитетных вора в законе. Во-первых, это 47-летний Георгий Акоев по кличке Гия Свердловский, племянник убитого главы преступного мира России Аслана Усояна по кличке Дед Хасан. Вторым важным претендентом в полиции считают 65-летнего Автандила Кобешавидзе по кличке Авто. Сейчас он живет на Украине. Третьим претендентом считают 39-летнего Ахмеда Домбаева по кличке Ахмед Шалинский.

Как сообщало URA.RU, Гули был застрелен во время ужина в ресторане в турецкой Анталии. Его убил авторитет по кличке Хан Ахмедлинский, который и пригласил Салифова на совместный ужин.

Гули отсидел в колонии 22 года, освободился осенью 2017 года и уехал в Турцию. Еще сидя в колонии, он подмял под себя большинство овощных рынков страны и стал долларовым миллиардером — первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, затем он взял под контроль Сибирь и юг России, три рынка в Москве платят ему дань. Гули претендовал на место вора № 1 на постсоветском пространстве и не признал выборы главного вора России, которые прошли в августе 2018 в Лужниках, когда «боссом всех боссов» единогласно выбран 54-летний Олег Шишканов по кличке Шишкан. Гули тогда заявил: «Король нам не нужен».

Георгий Акоев — Гия Свердловский Фото: «Прайм Крайм»

Ахмед Домбаев — Ахмед Шалинский Фото: «Прайм Крайм»

Автандил Кобешавидзе — Авто Фото: «Прайм Крайм»