В России на фоне пандемии прогнозируют затяжной экономический кризис. Как крупным и средним предприятиям выжить в трудные времена и не допустить падения производств — выясним в стриме на
Участие в эфире примут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Ксения Шмелева и заместитель гендиректора по развитию в «ПК Контур» Антон Бахтин. Спикеры расскажут о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».
Неутешительные данные по производительности труда привлекли внимание властей в 2018 году. Россия оказалась далеко от стран-лидеров, и ситуацию было решено исправлять системно. В стране разработали национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» и создали Федеральный центр компетенций (ФЦК). Он курирует Региональные центры компетенций (РЦК) в 64 субъектах.
На безвозмездную помощь могут рассчитывать предприятия, соответствующие трем условиям. В первую очередь — занятость в одной из пяти сфер: обрабатывающая промышленность, ЖКХ, строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Два других условия — выручка в год от 400 млн до 30 млрд рублей и доля участия иностранного капитала не выше 25%.
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