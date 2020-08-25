От производительности предприятий зависит ВВП России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В России на фоне пандемии прогнозируют затяжной экономический кризис. Как крупным и средним предприятиям выжить в трудные времена и не допустить падения производств — выясним в стриме на youtube-канале URA.RU 26 августа в 17:30 (екб).

Участие в эфире примут заместитель генерального директора Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков, руководитель проектов Регионального центра компетенций (РЦК) Ксения Шмелева и заместитель гендиректора по развитию в «ПК Контур» Антон Бахтин. Спикеры расскажут о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Неутешительные данные по производительности труда привлекли внимание властей в 2018 году. Россия оказалась далеко от стран-лидеров, и ситуацию было решено исправлять системно. В стране разработали национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» и создали Федеральный центр компетенций (ФЦК). Он курирует Региональные центры компетенций (РЦК) в 64 субъектах.

На безвозмездную помощь могут рассчитывать предприятия, соответствующие трем условиям. В первую очередь — занятость в одной из пяти сфер: обрабатывающая промышленность, ЖКХ, строительство, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Два других условия — выручка в год от 400 млн до 30 млрд рублей и доля участия иностранного капитала не выше 25%.