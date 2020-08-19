Курганские власти не знают о кладбищах на месте стройки дома

В Кургане на улице Коли Мяготина строят новые многоквартирные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении охраны объектов культурного наследия (ОКН) Курганской области нет информации о размещении в прошлые века кладбищ на перекрестке улиц К. Мяготина — Савельева. Сейчас там строится многоквартирный дом. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики региона.

«Информацией о расположении на данной территории в прошлые века кладбищ управление [ОКН] не располагает», — ответили в правительстве.

После публикации сведений инсайдеров об обнаружении останков тел на место строительства выезжала комиссия. В ее состав вошли сотрудники управления ОКН, представители застройщика и департамента строительства. Проверка установила, что «на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, нет».

Размещение кладбищ в квадрате от ул. К. Мяготина (между Савельева и Пролетарской) в сторону железной дороги агентству подтвердила краевед Александра Васильева. «Мне неизвестно, почему в управлении не знали [про кладбища], но существуют планы, которые хранятся в архиве. Там указаны кладбища. Их стали ликвидировать в конце 1930 годов», — пояснила Васильева.

В информации другого краеведа Екатерины Тершуковой (указанной в статье «Курганские некрополи»), специализирующейся на исследовании захоронений Кургана, говорится, что там было Троицкое приходское кладбище. Оно занимало площадь более одного квадратного километра. В этом же районе находились старообрядческое и лютеранское кладбища.

Представитель застройщика («Брусника») ранее комментировал URA.RU, что компании известна информация о кладбищах. В 1930 году там был разбит сад. К середине XX века началось строительство микрорайона.

Фрагмент карты Кургана 1906 года, где указаны кладбища по современному адресу на ул. К. Мяготина, 183, 185 Скрин с сайта wagin.ru