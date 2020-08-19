Соколов является одним из VIP-поклонников Сергия Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов принял участие в пикетировании здания Екатеринбургской митрополии в поддержку бывшего схиигумена Сергия. При этом он обвинил патриарха Московского и всея Руси Кирилла в экуменизме (стремлении сближения православия и католицизма) передает корреспондент URA.RU.

«Отец Сергий сказал, что патриарх встречался с папой Римским и провел с ним совместную службу», — сказал Соколов.

Обвинение в экуменизме — один из любимых аргументов Сергия, который называет Кирилла не иначе как лжепатриархом. Сходка возле епархии началась после того, как Сергий объявил боевую тревогу и потребовал защиты у своих сторонников. Сергий запаниковал после того, как митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал распоряжение о переводе всех насельниц Среднеуральского женского монастыря, который с июня удерживает схимонах Сергий Романов.

После того, как РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Кирилла и президента Владимира Путина призвал добровольно уйти в отставку. Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса.

Сторонники Сергия осаждают Екатеринбургскую митрополию Фото: Анна Майорова © URA.RU