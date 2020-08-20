Стрелков уточнил, что будет с Беларусью после свержения Лукашенко

Игорь Стрелков нашел схожесть белорусских протестов и Евромайданом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В случае свержения действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, республика отдалиться от России, как это было в 2014 году в Украине после Евромайдана. Такое мнение выразил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Стрелков заявил, что в 2014 году на Украине протестующие уверяли, что они не против русских, а против Виктора Януковича. Сейчас в Белоруссии слышны такие же лозунги, отметил он. «То же самое звучало на Майдане в Киеве. Что получилось, мы все знаем. То же самое, скорее всего, произойдет в Белоруссии, если Лукашенко не уйдет сам, а будет свергнут», — цитирует экс-министра обороны ДНР «Национальная служба новостей».

Если Тихановская придет к власти, то она будет проводить «литвинизацию» страны, уверен Стрелков. Он подчеркнул, что среди протестующих есть украинские футбольные фанаты и белорусы, которые были на Евромайдане. Стрелков прогнозирует, что впоследствии Минск разорвет связь с Москвой.

Массовые протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, передает агентство Nation News. В Евросоюзе не признали итоги белорусских выборов и собираются ввести санкции, пишет RT.

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