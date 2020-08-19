Сенатор Лисовский заявил о планах на Курганскую область

Лисовский заявил, что не уходит из Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский заявил, что не уходит и остается работать в регионе. Политик сообщил это в разговоре с URA.RU .

«Я не ухожу из Курганской области. Продолжу трудиться на благо коллег. За 15 лет работы считаю себя курганцем. Я остался замсекретаря политсовета реготделения «Единой России», — уточнил сенатор.

Он также добавил, что намерен представлять интересы аграриев. Ранее сельхозтоваропроизводители заявляли, что видят в Лисовском представителя крестьянства и сожалели о его решении не выдвигаться в облдуму. Сенатор уточнил, что за время своей работы почти треть поправок в законы, где он принимал участие в качестве соавтора, касаются аграрного сектора.

Секретарь курганского отделения партии «Единая Россия» Евгений Кафеев отметил, что Лисовский остается также в президиуме партии. «Он пока действующий сенатор до окончательного формирования думы. Пока продолжит помогать на выборах. Его опыт очень пригодится», — пояснил агентству Кафеев.

Сегодня стало известно, что Сергей Лисовский, баллотирующийся в депутаты Курганской облдумы по 17-му округу, выходит из кампании. О своем решении он заявил на заседании президиума политсовета регионального отделения «Единой России». Член Совета Федерации Сергей Лисовский, снявший свою кандидатуру с выборов в Курганскую областную думу, может получить пост чиновника в одной из федеральных структур.