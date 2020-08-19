Скандальный курганский депутат грозит отменить выборы

Курганскому кандидату в депутаты не дают начать предвыборную кампанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший спикер Шадринской гордумы (Курганская область) Анатолий Черных, которого сняли с выборов, а потом восстановили, заявил, что ему не дают начать кампанию. В этой связи он может обратиться в суд по поводу отмены выборов. Об этом Черных рассказал URA.RU.

«Мне не вручили удостоверение кандидата, которое позволяет начать избирательную кампанию. Я имею право обратиться в суд и отменить выборы на 20 участке», — пояснил Черных.

Он добавил, что сейчас этот юридический вариант прорабатывает с адвокатом, которого нанял представлять свои интересы. При отсутствии удостоверения Черных не может заказать эскизы и изготовление агитационного материала и т. д. «У меня украли сроки для подготовки к выборам», — считает экс-спикер Шадринской думы.

Получить комментарии руководителя территориальной избирательной комиссии Шадринска Ольги Андреевой URA.RU не удалось. По телефону ТИК сотрудник уточнил, что дозвониться до нее можно будет завтра.

Бывшего спикера гордумы Черных сняли с выборов 30 июля. По мнению сотрудников ТИК, на момент согласования кандидатуры Черных по выдвижению от КПРФ он считался членом «Единой России». В решении указано на отсутствие ряда документов. 13 августа Шадринский районный суд отменил решение ТИК. Ранее 16 июля депутаты Шадринской гордумы большинством голосов поддержали отставку своего председателя Анатолия Черных.