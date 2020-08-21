Россию ждет аномальное потепление в конце августа

Аномальное потепление ожидается в Калининградской и Архангельской областях, в Мурманске, Санкт-Петербурге и Карелии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининградской области и на севере Европейской России температура в конце августа будет на четыре-шесть градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воздуха может доходить до 30 градусов. Температура выше нормы на четыре-пять градусов. В Мурманске будет 17-18 градусов тепла, а в Санкт-Петербурге — 23-25 градусов», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. По его словам, аномальное тепло также наступит в Архангельской области и Карелии, где температура может быть на шесть градусов выше нормы.

По данным Gismeteo.ru, теплая погода придет в Свердловскую, Тюменскую, Курганскую и Челябинскую области, а также Пермский край. В Екатеринбурге, Кургане и Тюмени в конце августа ожидается до 20 градусов тепла. В Перми и Челябинске воздух прогреется до 23 градусов выше ноля.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус прогнозировал потепление на севере Европейской России, передает RT. По его словам, температура в Санкт-Петербурге может подняться до 25 градусов.

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