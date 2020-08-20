У Курганской области появился шанс на новые послабления карантина

В Курганской области 21 августа подтвердились 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Впервые за неделю коэффициент распространения инфекции в области меньше единицы, что соответствует раннему этапу снятия ограничений.
«На 21 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Десять заболевших выявили в Кургане, двоих — в Шадринске, остальных — в Куртамышском, Кетовском, Каргапольском, Катайском и Белозерском районах.
Для снятия коронавирусных ограничений в регионе нужно 207 свободных коек для больных COVID, ежедневно тестировать не менее 70 человек на 100 тысяч населения, а коэффициент распространения инфекции должен быть ниже 0,5 четыре дня подряд. С 14 по 20 августа данный коэффициент был выше 1,0. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
Всего в области выявили 2777 заболевших. 2218 человек выздоровело, 14 пациентов скончались. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев.
15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.
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