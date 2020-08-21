Правоохранители назвали основную версию отравления Навального

Причиной госпитализации Навального могло быть отравление психодислептиками Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Следствие считает, что отравление блогера Алексея Навального могло быть вызвано галлюциногенами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Предварительная версия не изменилась. Речь идет об отравлении психодислептиками», — цитирует издание источника. По его словам, версия может измениться или подтвердиться после постановки диагноза.

Уголовного дела об отравлении Навального правоохранители не заводили, добавил источник. Блогера опросят, как только он придет в сознание.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что опасного вещества в крови Навального еще не обнаружено, передает RT. Однако Ярмыш заявила, что в организме блогера нашли яд. По ее словам, правоохранители скрыли название яда.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел в Москву из Томска. Самолет экстренно посадили в Омске, Навального госпитализировали. Сторонники блогера считают, что его намеренно отравили, но журналистка Юлия Витязева рассказала, что отравление блогера было бы выгодно только его кураторам. По ее словам, госпитализация Навального могла быть связана с привлечением к нему внимания. Также она не исключила, что у блогера были проблемы со здоровьем.

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