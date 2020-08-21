Клинические испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» закончатся в сентябре 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Клинические исследования планируется завершить в сентябре 2020 года» — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства. Все добровольцы, которые получили вакцину, чувствуют себя хорошо. Побочных реакций у них не было. У шести добровольцев появилась незначительная боль в месте укола, но прошла в течении двух суток.
В Роспотребнадзоре добавили, что от коронавируса привиты 57 добровольцев. Еще 43 получил плацебо. По их данным, иммунитет к коронавирусу проявляется после двух вакцинаций с интервалом 14—21 день.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что у добровольцев, на которых тестировали вакцину «ЭпиВакКорона», нет побочных реакций. Центр «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины 24 июля. Первые добровольцы получили вакцину 27 июля.
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