В микрорайоне №7 осталось снести еще 10 домов
В седьмом микрорайоне Губкинского (ЯНАО) продолжается подготовка территории к комплексной застройке. В городе демонтировали два жилых дома — №48 и №19, сообщил глава администрации Андрей Бандурко.
«После завершения всех работ здесь появится современная городская среда — новые дома, благоустроенные дворы, удобные дороги и социальные объекты», — сообщил мэр в своем telegram-канале. На сегодняшний день в микрорайоне снесено уже 33 здания.
В списке на снос еще 10 домов. Меры необходимы для формирования современной городской среды.
