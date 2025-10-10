10 октября 2025

В ямальском городе массово сносят дома перед масштабной застройкой. Видео

Перед масштабной застройкой в Губкинском демонтируют еще 10 домов
В микрорайоне №7 осталось снести еще 10 домов
В микрорайоне №7 осталось снести еще 10 домов Фото:

В седьмом микрорайоне Губкинского (ЯНАО) продолжается подготовка территории к комплексной застройке. В городе демонтировали два жилых дома — №48 и №19, сообщил глава администрации Андрей Бандурко. 

«После завершения всех работ здесь появится современная городская среда — новые дома, благоустроенные дворы, удобные дороги и социальные объекты», — сообщил мэр в своем telegram-канале. На сегодняшний день в микрорайоне снесено уже 33 здания.

В списке на снос еще 10 домов. Меры необходимы для формирования современной городской среды.

