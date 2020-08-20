В мэрии Златоуста уволился высокопоставленный чиновник

Кадровые перестановки продолжились в администрации Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель управления образования и молодежной политики Златоуста Сергей Максимов увольняется с должности. Он подал в отставку по собственному желанию, сообщил URA.RU источник в мэрии этого четвертого по численности города Челябинской области.

«Сегодня последний рабочий день Максимова. Он увольняется следом за своим бывшим куратором — вице-мэром по социальным вопросам Ольгой Ивановой. Сейчас со все сторон предлагаются кандидатуры на пост руководителя управления образования, но за каждой из них то скандалы, то какие-то скелеты в шкафу. Например, у одного из них Алексея Маслова была какая-то „мутная“ история с покупкой иномарки за счет бюджета. Так что, думаю, торопиться с назначением не будут», — сказал инсайдер.

Советник мэра Златоуста Алексей Коновалов подтвердил увольнение чиновника. «Максимов, действительно, уволился. Благодарим его за работу. В сложное время он был с нами. Но это его решение, и мы его уважаем», — подчеркнул собеседник.

Прошлой осенью в Златоусте сменилась власть. Вячеслав Жилин подал в отставку с поста мэра по требованию губернатора Алексея Текслера из-а многочисленных жалоб горожан. Новым главой избран Максим Пекарский, который продолжает формировать свою команду.