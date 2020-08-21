В МВД раскрыли, как Навальный мог отравиться

В полиции подтвердили анализы врачей взятых у блогера Алексея Навального, заявив, что в его пробах обнаружен химикат, который мог находиться на пластиковом стаканчике. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.
«Хромотографическое исследование показало наличие вещества „2-этилгексилдифенилфосфат“, которое относится к промышленным химическим веществам», — приводит слова из сообщения пресс-службы ведомства ТАСС. Там добавили, что это вещество добавляется в полимеры для повышения эластичности, поэтому не стоит исключать, что он появился в пробах Навального через пластиковый стаканчик.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. Некоторые предполагали, что кто-то мог его отравить с помощью чая, который он пил в аэропорту, но главврач омской больницы, где сейчас находится Навальный, заявил, что основной причиной ухудшения состояния его здоровья стало нарушение обмена веществ, передает агентство Nation News. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что по этому случаю должно быть проведено тщательное расследование, пишет РАПСИ.
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